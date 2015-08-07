Через полвека люди смогут находить обитаемые планеты - астрофизик

Об этом сообщают РИА Новости.

Через 50 лет человечество будет в состоянии обнаруживать обитаемые планеты, уверен один из первооткрывателей самой близкой к Земле экзопланеты, глава кафедры астрономии университета Женевы, профессор астрофизики Стефан Удри.

"Я думаю, что у нас будут возможности для обнаружения потенциально жизнепригодных планет и планет, на которых есть жизнь. И это те планеты, до которых мы хотим добраться. Но это очень долгая дорога. Мы говорим о полувеке или даже больше. Но каждое открытие сегодня — это кирпичик, на котором строится наша дорога", — заявил он.

По его словам, для обнаружения так называемых "биологических следов" в атмосфере планеты, которые говорят о наличии на ней простой жизни, необходим телескоп нового поколения. Такой, как преемник телескопа "Хаббл", телескоп "Джеймс Вебб".

Однако пока ученые могут рассуждать об атмосфере только гигантских планет, так как не обладают возможностями для изучения планет меньшего размера.

"На данный момент мы можем это определить только с гигантскими планетами. Потому что у них большая атмосфера и это проще. И мы делаем это с Земли, используя 4-метровые телескопы. Европейцы и американцы сейчас разрабатывают новые поколения гигантских телескопов, размером в 40 метров. Они будут доступны через 10 лет. Так что мы надеемся, что тогда мы сможем начать оценивать характеристики атмосферы уже меньших планет", — рассказал он.

Удри добавил, что даже для определения того, пригодна ли для жизни планета, необходимо знать не только ее размер, но также плотность и массу. Эти данные позволят понять, есть ли на планете атмосфера и условия, достаточные для наличия на ней жидкой воды.

Пока же ученые зачастую могут узнать лишь о размере планеты. Именно поэтому обнаружение на прошлой неделе самой близкой к Земле экзопланеты, размерами меньше Марса, радиус, плотность и массу которой ученые смогли впервые экспериментально подтвердить, столь важно для науки.

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На прошлой неделе NASA подтвердило обнаружение планеты HD 219134b в звездной системе в созвездии Кассиопеи. Планета расположена на расстоянии 21 светового года от Земли. По оценкам NASA, планета в 1,6 раза крупнее Земли по объему и в 4,5 раза тяжелее. Планета вращается по слишком близкой к своей звезде орбите, что сильно снижает шансы найти на планете жизнь.