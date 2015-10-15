NASA показало видеоролик с Юпитером в разрешении 4К

Правда, для того чтобы посмотреть «на полную мощность», нужен телевизор или монитор с соответствующим разрешением, передает Meduza.

NASA сделало видео Юпитера из фотографий телескопа «Хаббл» за разные годы. Сопоставление фотографий позволило создать новую карту планеты, а также проследить за изменениями на Юпитере.

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В частности, выяснилось, что Большое красное пятно Юпитера изменяется в размерах: за земной год его размер по длинной оси сократился на 240 километров.

Как сообщал ранее УНИАН, в NASA заявили о том, что готовы запустить на территории Северной Америки телеканал, который будет транслировать видео в формате Ultra HD. Контент канала будет формироваться из видео, которое будет поставлять непосредственно NASA и компания Harmonic. Телепрограммы в формате 4К будут поставляться на телевизоры и другие устройства, которые пользователи захотят подключить.