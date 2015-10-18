Изучение ДНК британцев помогло ученым выделить гены ожирения и шизофрении

Анализ мелких мутаций в ДНК 10 тысяч жителей Великобритании помог ученым выделить гены, поломки и вариации в которых приводят к развитию ожирения или шизофрении, сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Annals of Human Genetics.

"Если сравнить ДНК двух людей, то вы найдете миллионы мелких различий между ними. Их большое количество мешает определению тому, какие мутации увеличивают риск развития болезни. Но, если сравнивать геномы все большего числа людей, нам постепенно будет становиться ясно, какие изменения ведут к каким последствиям", — рассказывает Дэвид Кертис (David Curtis), генетик из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

В своем исследовании Кертис и его коллеги воспользовались плодами масштабного генетического исследования UK10K, в рамках которого британские генетики проанализировали структуру ДНК и наборы мелких мутаций в геномах свыше 10 тысяч жителей Великобритании самых разных возрастных и социальных категорий.

Помимо здоровых людей, в этом проекте, как отмечают исследователи, участвовало около двух тысяч британцев, страдавших от шизофрении и крайне тяжелых форм ожирения, начавших проявлять себя в детстве. Ученые воспользовались этим для поиска тех вариаций в генах, которые могут быть связаны с развитием и того и другого расстройства.

Как выяснили Кертис и его коллеги, в развитии ожирения могут быть задействованы гены MC4R, CRHR1 и SNORD115, редкие версии которых часто встречаются у людей, страдающих от лишних килограммов. Что интересно, последний ген может быть связан с развитием редкого и крайне необычного синдрома Прадера-Вилли, носители которого являются своеобразным эталоном ненасытности, и которые почти всегда страдают от экстремальных форм ожирения.

Сравнение геномов британских шизофреников показало, что развитие многих форм этого психического расстройства может быть связано с мутациями в гене NLGN2. Данный участок ДНК, как объясняют авторы статьи, отвечает за корректную передачу импульсом между синапсами нейронов в мозге, и мутации в нем могут нарушать этот процесс и приводить к развитию шизофрении.

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Помимо данных генов, британские генетики выделили несколько десятков других участков генома, которые могут быть так или иначе связаны с развитием ожирения и психических расстройств. Об этих мутациях ученые пообещали рассказать в своих следующих статьях.