СМИ: Ученые рассказали об утрате ДНК по мере эволюции человека

Об этом сообщает Лента.ру.

Ученые провели секвенирование геномов 236 человек, представителей 125 различных популяций Земли, а также сравнили их с геномами неандертальцев, денисовцев, шимпанзе и орангутангов.

Выяснилось, что еще 13 миллионов лет назад после отделения от обезьян, но еще до миграции из Африки предки Homo sapiens утратили около 15,8 миллиона спаренных оснований. По мере дальнейшего расселения по континентам люди потеряли еще 12,6 миллиона.

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Сейчас в ДНК человека примерно три миллиарда спаренных оснований. Ученые также обнаружили, что некоторые группы людей приобрели новую ДНК, главным образом благодаря дупликации. Ученые пока не могут сказать, к каким именно последствиям привела утрата ДНК — пока они ограничились каталогизацией потерь и приобретений.

Тем не менее исследователи подозревают, что этот процесс играет свою роль в эволюции. Так, у некоторых людей нашли до шести копий гена CLPS, который отвечает за панкреатические ферменты (эти вещества понижают уровень сахара в крови). Многие лишние копии генов у африканских народов, вероятно, защищают их от сонной болезни.

Наконец, результаты исследования указали на время и место контактов Homo sapiens с денисовцами — малоизвестной группой древних людей. Большой дуплицированный фрагмент ДНК вымерших денисовцев обнаружили у населения Океании: около 40 тысяч лет назад эти две группы активно скрещивались.

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Ранее УНИАН сообщал, что Youtube, Twitter и прочие быстро растущие сегменты Интернета оказались карликами по сравнению с банками геномных данных, чьи астрономические темпы роста могут породить массу проблем с хранением данных в ближайшие 10-15 лет. Большая часть из них будет усилена тем, что биологи, в отличие от физиков и астрономов, еще не выработали единых стандартов обработки, сжатия и архивирования геномной информации.