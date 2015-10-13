Из тысяч фотографий проекта "Архив Аполлона" сделали фильм о высадке на Луну

Об этом сообщается в блоге Vimeo, передает Лента.ру.

Ролик, смонтированный по типу покадровой киносъемки, занял около трех минут. Саундтреком к фильму стали две композиции: «Lift Motif» Кевина МакЛеода и «Start Start» группы Built By Snow.

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Более 8,4 тысячи фотографий в высоком разрешении, полученных американскими астронавтами во время полетов на Луну, были в октябре 2015 года выложены в сеть космическим энтузиастом Киппом Тигом. Он собирал архив 15 лет.

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На фотографиях запечатлены не только пустынные ландшафты спутника Земли и космические аппараты, но и быт американских астронавтов. Все фотографии были выполнены на камеру Hasselblad. Архив еще будет пополняться, поскольку в нем отсутствуют фотографии из 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 13-й миссий «Аполлона».