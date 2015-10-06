NASA опубликовало фото спутника Сатурна - Пандоры

Изображение было получено с помощью системы визуализации космического аппарата Cassini 4 июля 2015 года в тот момент, когда зонд находился на расстоянии в 1,9 миллиона километров от Титана. Масштаб изображения — 12 километров на пиксель на Титане.

Интересно то, что в момент получения аппаратом изображения Пандора находилась почти в три раза ближе к Cassini, чем Титан. На снимке масштаб изображения на Пандоре составляет около четырех километров на пиксель.

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Ранее УНИАН сообщал, что станция Cassini передала уникальное изображение, на котором видны два спутника Сатурна на фоне колец планеты.