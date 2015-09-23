Cassini сделала снимок двух спутников Сатурна на фоне колец
03:37, 23 сентября 2015Наука и IT
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Станция Cassini передала уникальное изображение, на котором видны два спутника Сатурна на фоне колец планеты.
Оба спутника визуально лежат на фоне колец F / NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
На снимке запечатлены спутники Прометей (86 км в поперечнике) и Пандора (81 км в поперечнике), передает ZN.ua со ссылкой на сайт NASA.
Оба спутника визуально лежат на фоне колец F, которые являются самыми удаленными от планеты, поэтому их трудно различить: Прометей — по центру, Пандора — с правой стороны.
Сообщается, что орбитальная станция Cassini сделала снимок 6 мая этого года с расстояния в 1,6 млн км, находясь на 0,3 градуса ниже плоскости кольца.
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Ранее УНИАН сообщал, что NASA показало снимок Тефии — «третьего спутника Сатурна» (Сатурн III) — на фоне темной стороны газового гиганта и его гигантского гексагона.
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