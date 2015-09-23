Cassini сделала снимок двух спутников Сатурна на фоне колец

На снимке запечатлены спутники Прометей (86 км в поперечнике) и Пандора (81 км в поперечнике), передает ZN.ua со ссылкой на сайт NASA.

Оба спутника визуально лежат на фоне колец F, которые являются самыми удаленными от планеты, поэтому их трудно различить: Прометей — по центру, Пандора — с правой стороны.

Сообщается, что орбитальная станция Cassini сделала снимок 6 мая этого года с расстояния в 1,6 млн км, находясь на 0,3 градуса ниже плоскости кольца.

Читайте такжеCassini сделала необычный снимок колец Сатурна

Ранее УНИАН сообщал, что NASA показало снимок Тефии — «третьего спутника Сатурна» (Сатурн III) — на фоне темной стороны газового гиганта и его гигантского гексагона.