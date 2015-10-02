Под поверхностью "темной стороны" кометы Чурюмова-Герасименко нашли лед (фото)

Первые результаты исследований принесли ученым неожиданные открытия. Информация об этом была опубликована на официальном сайте NASA.

Участки вокруг южного полюса кометы погружены практически в полную мглу, за последние пять лет на них ни разу не попадал солнечный свет. Из-за этого исследования в этой части кометы могли производиться с помощью только одного инструмента космического аппарата – MIRO, передает ZN.UA.

Первые данные, которые были переданы на Землю, раскрыли ученым информацию о материале, из которого комета состоит под поверхностью. Собранные MIRO данные свидетельствуют о том, что первые несколько десятков сантиметров под поверхностью кометы в этом районе состоят изо льда.

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По словам исследователей, материал, из которого состоит южный полюс кометы, отличается от того, который был обнаружен в других ее участках. По всей видимости, материал под поверхностью кометы является прозрачным и состоит из водного льда или льда из двуокиси углерода.

Ученые считают, что подобное расхождение в строении кометы может быть следствием сезонных изменений. В то время, когда часть кометы активно освещается Солнцем, лед испаряется, а когда комета вновь погружается в темноту, образуется опять.