Под поверхностью "темной стороны" кометы Чурюмова-Герасименко нашли лед (фото)
Космический аппарат Rosetta , который занимается изучением кометы 67Р/ Чурюмова-Герасименко, начал исследовать темные холодные районы вокруг южного полюса кометы.
Первые результаты исследований принесли ученым неожиданные открытия. Информация об этом была опубликована на официальном сайте NASA.
Участки вокруг южного полюса кометы погружены практически в полную мглу, за последние пять лет на них ни разу не попадал солнечный свет. Из-за этого исследования в этой части кометы могли производиться с помощью только одного инструмента космического аппарата – MIRO, передает ZN.UA.
Первые данные, которые были переданы на Землю, раскрыли ученым информацию о материале, из которого комета состоит под поверхностью. Собранные MIRO данные свидетельствуют о том, что первые несколько десятков сантиметров под поверхностью кометы в этом районе состоят изо льда.
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По словам исследователей, материал, из которого состоит южный полюс кометы, отличается от того, который был обнаружен в других ее участках. По всей видимости, материал под поверхностью кометы является прозрачным и состоит из водного льда или льда из двуокиси углерода.
Ученые считают, что подобное расхождение в строении кометы может быть следствием сезонных изменений. В то время, когда часть кометы активно освещается Солнцем, лед испаряется, а когда комета вновь погружается в темноту, образуется опять.