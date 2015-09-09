Презентация новинок Apple в Сан-Франциско (событие завершено)

Джефф Уильямс, вице-президент по операциям Apple начал рассказывать о приложениях, которые есть под Apple Watch. В частности, на примере приложения Airstrip показано переключение между режимами просмотра данных в реальном времени и в исторической перспективе на часах. Также Facebook Messenger'ом можно будет пользоваться с часов, передает Лента.ру.

Кроме этого, представлены новые ремешки Apple Watch от от модного дома Hermes. И десяток полиуретановых ремешков в новых цветовых решениях.

А Apple Watch Sport теперь будут доступны в золотистом и розово-золотистом цвете.

WatchOS2 будет доступна 16 сентября.

Стоит отметить, что Bill Graham Civic Auditorium носит определенный исторический контекст для компании. Именно здесь в апреле 1977 года состоялась компьютерная выставка, на которой Стив Джобс и Стив Возняк впервые продемонстрировали Apple II.