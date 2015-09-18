Пользователи Apple жалуются на сбои при установке iOS 9

После этого начали поступать сведения о том, что некоторые пользователи столкнулись с проблемами при загрузке iOS 9 на устройства Apple. Информацию об этом распространило издание Reuters.

По данным издания, пользователи сообщали о проблемах при загрузке операционной системы в социальных сетях. Некоторые из них не смогли завершить загрузку iOS 9, им пришло сообщение о том, что процедуру необходимо повторить снова. Другие – получали сообщение о том, что при загрузке программного обеспечения произошел сбой. По мнению специалистов, данные проблемы могли наблюдаться из-за того, что большое количество пользователей одновременно пыталось загрузить операционную систему на свои устройства, передает ZN.UA.

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Кроме того, проблемы с обновлением испытывают и пользователи старых разработок компании, которые получили предложение обновить iOS. Устройства были отмечены Apple как "дружественные" к iOS 9, после того, как были обновлены до iOS 8.

Несмотря на некоторые проблемы, по состоянию на вечер четверга iOS 9 была установлена на 16% устройств Apple.

Обновления iOS 9 потребуют 1,3 Гб свободной внутренней памяти на устройстве против 4,58 Гб, необходимых для "восьмерки". Новая прошивка основана на движке Metal, что, по словам разработчиков, обеспечит ей повышенную отзывчивость и более эффективный расход ресурсов. Одним из основных технических обновлений системы является внедрение функции Proactive, которая будет изучать поведение пользователя в течение дня и предлагать ему приложения или контент в то время, которое сочтет наиболее подходящим.