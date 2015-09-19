NASA объявила конкурс проектов по доставке на Марс груза рекордного веса

Об этом говорится на сайте агентства, передают РИА Новости.

"NASA разрабатывает и проводит летные испытания нового класса относительно легких aeroshells, которые могли бы доставить более 22 тонн груза на поверхность Марса», — приводятся в сообщении слова Стива Гаддиса из NASA. По его словам, пилотируемый корабль, планируемый к посадке на Марс, будет весить от 15 до 30 тонн.

В NASA отмечают, что HIAD-технология является основной для разработки системы доставки самого большого полезного груза в истории на Марс.

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Агентство приглашает команды из студентов предоставить до 15 ноября описание своего предложения по совершенствованию технологии HIAD. Затем отобранные команды весной 2016 года должны будут представить уже технические документ по концепции.

Ранее УНИАН сообщал, что специалисты США и России обсуждают вопрос о том, как лучше использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки полета на Марс.