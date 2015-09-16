NASA изучает возможности МКС в подготовке полета на Марс

Об этом сообщило NASA в связи с достижением важной вехи в ходе нынешней экспедиции на борту орбитального комплекса, передает ТАСС.

Ко вторнику российский космонавт Михаил Корниенко и американский астронавт Скотт Келли, впервые отправившиеся на МКС на целый год, отработали там ровно половину этого срока.

"С момента их прибытия на станцию 27 марта прошел 171 день, - отметило NASA. - По прошествии 342 дней, 3 марта 2017 года, они должны будут вернуться на Землю, а научные данные, полученные за время их полета, помогут ученым лучше понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительному пребыванию в космосе".

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"NASA и Роскосмос уже изучают идеи для будущих миссий на космическую станцию в целях совершенствования технологий и методов, которые будут нужны для организации путешествий вглубь Солнечной системы, - заявило американское ведомство. - Космические агентства рассматривают вопрос о целесообразности еще одной экспедиции на МКС длиною в год, а также другие предложения, в том числе участие членов экипажей в экспериментах с искусственным моделированием определенных условий на Земле сразу же по возвращении из космоса".

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NASA также напомнило, что "МКС продолжает служить полигоном для отработки важных технологий, которые помогут подготовить первое путешествие человека на Марс". Организовать его космическое ведомство США планирует в 2030-е годы и не исключает, что этот амбициозный проект будет осуществляться с участием иностранных партнеров. Полет Келли и Корниенко длиною в год - "это самый свежий пример использования МКС в качестве платформы для подготовки к изучению человеком дальнего космоса".

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Ранее УНИАН сообщал, что международная команда ученых отобрана в США для участия в новом эксперименте по имитации условий полета на Марс. В течение 365 дней шестеро добровольцев будут жить в полной изоляции от внешнего мира на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты.