В новый iPhone установлены 2 гигабайта оперативной памяти
18:37, 14 сентября 2015Наука и IT
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На прошлой неделе Apple провела официальную презентацию своих новинок, в число которых вошли новые смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus и самый мощный из планшетов компании iPad Pro.
В iPhone станет больше оперативной памяти / pcadvisor.co.uk
Анонс новых девайсов от Apple состоялся неделю назад, а новостные ленты по-прежнему полны статьями об iPhone 6S и iPad Pro.
Например, сегодня нашли подтверждение некоторые слухи о "яблочных" новинках. Как стало известно, Apple iPhone 6S получил 2 ГБ оперативной памяти, а iPad Pro - 4 ГБ, сообщает 4pda.ru.
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Обновление данной спецификации давно назрело для смартфонов от Apple, ведь компания застряла на 1 ГБ оперативной памяти ещё с iPhone 5, из-за чего пользователи иногда испытывали проблемы с запуском большого числа приложений.
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