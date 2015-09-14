В новый iPhone установлены 2 гигабайта оперативной памяти

Анонс новых девайсов от Apple состоялся неделю назад, а новостные ленты по-прежнему полны статьями об iPhone 6S и iPad Pro.

Например, сегодня нашли подтверждение некоторые слухи о "яблочных" новинках. Как стало известно, Apple iPhone 6S получил 2 ГБ оперативной памяти, а iPad Pro - 4 ГБ, сообщает 4pda.ru.

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Обновление данной спецификации давно назрело для смартфонов от Apple, ведь компания застряла на 1 ГБ оперативной памяти ещё с iPhone 5, из-за чего пользователи иногда испытывали проблемы с запуском большого числа приложений.