iPhone 6s и iPhone 6s plus оснастили функцией emergency selfie и 12-мегапиксельной фотокамерой

В частности, 3dtouch - упрощает предпросмотр контента, навигацию между приложениями, пишет Lenta.ru. Эта функция позволяет многие действия выносить на домашний экран - например, при нажатии на иконку приложения Facebook появляется drop-down меню, из которого можно зачекиниться или перейти сразу в ленту новостей.

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Кроме этого, iPhone 6s и iPhone 6s plus получили 12-мегапиксельную фотокамеру, против 8-мегапиксельной, которая была у iPhone 6. "Изображения, сделанные новой камерой впечатляют - даже при минимальном освещении или попадании в кадр видов с естественным и искусственным освещением одновременно", - отмечают журналисты. А сами разработчики акцентируют внимание на необыкновенных цветах и глубине поля на фотографиях. "Пользователям знать вроде как необязательно, но за всей этой красотой стоит технология deep trench isolation. Она разделяет фотодиоды в матрице и повышает качество снимка", - отмечают журналисты. Камера также оснащена супермощной вспышкой.

Помимо этого новая камера может снимать 4K видео. Live Photos - снимает мини-ролики, которые выглядят как фото и "оживают" при нажатии. Видео идет со звуком. Эти живые фото можно просматривать на Mac, IPad, iPhone и Apple Watch. Разработчики отметили, что Live Photos не занимают слишком много места на устройствах, однако не уточнили сколько именно.

iPhone 6s и iPhone 6s plus также оснащены 5-мегапиксельной фронтальной камерой

Также сообщается, что кнопка нового iPhone реагирует на отпечаток пальца вдвое быстрее.