Крупнейший интернет-поисковик сменил логотип (видео)

Новый вариант отличается шрифтом и цветовой гаммой. В частности, компания избавилась от засечек на буквах и выбрала более мягкие оттенки для их цветов.

Кроме того, компания презентовала новый логотип для мобильных приложений. Он представляет собой разноцветную букву G.

В своем блоге компания поясняет, что старый логотип разрабатывался для персональных компьютеров. Новый логотип специально создан для работы на нескольких устройствах.

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Компания отмечает, что новый дизайн адаптирован под все приложения, а также различные способы ввода: печать, нажатие и голосовые команды.