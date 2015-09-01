Крупнейший интернет-поисковик сменил логотип (видео)

22:07, 01 сентября 2015
Наука и IT
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Поисковая система Google внесла изменения в свой логотип.

REUTERS

Новый вариант отличается шрифтом и цветовой гаммой. В частности, компания избавилась от засечек на буквах и выбрала более мягкие оттенки для их цветов.

Кроме того, компания презентовала новый логотип для мобильных приложений. Он представляет собой разноцветную букву G.

В своем блоге компания поясняет, что старый логотип разрабатывался для персональных компьютеров. Новый логотип специально создан для работы на нескольких устройствах.

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Компания отмечает, что новый дизайн адаптирован под все приложения, а также различные способы ввода: печать, нажатие и голосовые команды.

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