Facebook обновил свой логотип

Об этом пишет профильное издание Brand New, передает "Новое время".

Facebook сменил логотип 30 июня, однако не стал афишировать перемену.

На персональной странице в сети по-прежнему остается буква F, оставшаяся прежней. Тем не менее, при показе полного слова изменения видны.

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Новый логотип был разработан собственной дизайнерской командой Facebook и Эриком Олсоном, который также создавал предыдущий бренд соцсети.

Стоит отметить, что использованный новый шрифт выглядит более мягким и округлым, что особо видно на буквах а и о.

Соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете. Сейчас она насчитывает более миллиарда пользователей.