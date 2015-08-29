Ученые создали самовосстанавливающийся материал

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Endgadget.

Между двумя слоями твердого полимера размещают жидкую прослойку с неким ключевым ингредиентом, название которого не разглашается. Когда целостность твердых слоев нарушается — например, в материал попадает пуля, — жидкость начинает вытекать наружу, и ключевой ингредиент вступает в химическую реакцию с кислородом. В результате образуется прочная заглушка.

Размещенное в открытом доступе видео демонстрирует, как велись испытания изобретения. На записи пробитое пулей отверстие в материале затягивается в считаные секунды.

Средства на проведение исследования выделило NASA. Материал предполагается использовать для дополнительной защиты космических кораблей от возможных повреждений, однако исследователи отметили, что ее можно использовать и для других конструкций — в частности, для автомобилей и даже для смартфонов.

В 2014 году похожий материал создали исследователи из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн. Но произведенный ими образец мог затягивать только дыры диаметром менее 8 миллиметров, а время создания заглушки составляло 3 часа. В тот же год исследователи IBM Research представили полимер, на 90 процентов состоящий из жидкости и способный заново собрать себя воедино после нарезки кусками при условии, что куски будут располагаться достаточно близко друг к другу.