Создан аккумулятор, позволяющий работать iPhone неделю без подзарядки

При этом, как утверждает компания, для использования новых элементов питания не требуется изменять размер или форму гаджета, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph. Единственное косметическое отличие от обычных аппаратов заключается в наличии вентиляционных отверстий на задней стороне - для водяных испарений.

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Корреспондент издания смог в штаб-квартире компании в Лафборо увидеть прототип iPhone с новым аккумулятором. Восполнение газообразного водорода в элементе питания осуществляется через отверстие, конструктивно схожее с гнездом для подключения наушников.

Для коммерческого запуска компания разрабатывает одноразовый картридж, вставляемый в нижнюю часть будущих смартфонов и содержащий достаточное количество водородосодержащего порошка для работы в течение недели без подзаряда.

Intelligent Energy заявила, что в настоящее время рассчитывает цену продажи элементов.

Считается, что Intelligent Energy тесно сотрудничает с Apple. В то же время главный исполнительный директор компании Генри Винанд эти слухи комментировать отказался. При этом он заявил, что, насколько известно, устройство с такими характеристиками до этого еще никто не делал.