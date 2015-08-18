Стали известны возможные технические характеристики нового iPhone 6s

Ранее аппарат испугал народ наличием 1 ГБ оперативной памяти, но теперь новинка показала вдвое больший объем RAM и не только, сообщает iPhones.ru.

Вполне возможно, что ранее мы наблюдали более простую модель, например iPhone 6c, о котором в Сети ходит немало слухов. В данном же случае прототип с тем же кодовым названием iPhone8,2 продемонстрировал 2 ГБ оперативной памяти и 3-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц, вероятно, Apple A9. К слову, в Apple A8 лишь два вычислительных ядра.

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Ожидается, что релиз новинок состоится 18 сентября, а анонс — 9 сентября. Судя по слухам и прогнозам аналитиков, iPhone 6s получит 4,7-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 точек (вiPhone 6 — 1334х750 точек, 326 ppi), а iPhone 6s Plus — 2560×1440 точек (в iPhone 6 Plus — 1920х1080 точек). Оба аппарата будут поддерживать технологию Force Touch. Помимо этого ожидается улучшение обеих камер (12 МП основная и Full HD фронтальная).