Apple випустит 2 новые модели iPhone - аналитики
Маркетинговая компания нашла в базе данных информацию о двух новых моделях iPhone. Вероятность презентации iPhone 6c в сентябре всё меньше.
Фирма Fiksu, занимающаяся маркетингом мобильных приложений, заметила в информационной базе за июль данные о двух ранее не упоминавшихся iPhone.
Об этом сообщает iPhones.ru.
"Из 150 смартфонов Apple 87 штук имеют идентификаторы iphone8.1, ещё 67 штук обозначены записью iphone8.2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущие модели iPhone 6 и iPhone 6 Plus идентифицируются как iphone7.2 и iphone7.1 соответственно. При этом третья подпись для iPhone 6c отсутствует. Теоретически, он должен обозначаться пометкой iphone7.3 или iphone7.4.
"Количество слухов об iPhone 6c перед сентябрьской презентацией не уменьшается. Fiksu сообщили о территориальном расположении новых моделей iPhone. По данным компании, смартфоны работают преимущественно на территории США, оставшаяся часть находится в Германии и Бразилии", - отмечают в статье.
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Что бы Apple ни готовила, уже 9 сентября мы сможем увидеть всё сами на презентации, посвящённой новым iPhone и Apple TV.