В Лондоне создали одно из самых миниатюрных зарядных устройств для смартфонов (видео)

Аксессуар под названием Nipper предназначен для того, чтобы использовать энергию батареек формата AA для зарядки мобильного девайса, передает 4pda.ru.

Как утверждают сами разработчики, Nipper пригодится, в первую очередь, для использования в самых крайних ситуациях. То есть когда рядом нет ни зарядного устройства, ни источника переменного тока, ни ноутбука. Размеры миниатюрного девайса составляют 17x17x17 мм, а вес - 10 г.

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Nipper может использоваться как брелок для ключей, что облегчит и без того его простую транспортировку. Аксессуар совместим практически с любым смартфоном, у которого имеется разъём micro-USB.

Создатели Nipper также занимаются созданием аналога зарядного устройства, которое было бы совместимо с iPhone.