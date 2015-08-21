Ученые выяснили, как бы выглядела наша планета без людей

Группа датских ученых из Орхусского университета выяснила, как бы выглядела наша планета, не будь она населена людьми, сообщают РИА Новости.

По словам профессора Йенса-Кристиана Свеннинга, Северная Европа — далеко не единственный регион, где люди стали причиной сильного сокращения многообразия млекопитающих. Это явление стало общемировым. При этом в большинстве мест на планете существует дефицит разнообразия млекопитающих, если сравнивать с тем, каким бы оно было без участия человека.

Читайте такжеУченые подтвердили, что человек стал уникальным суперхищником"В мире без людей большая часть Северной Европы, вероятно, была бы домом не только для волков, лосей и медведей, но и для таких животных, как слоны и носороги", — отмечается в материале.