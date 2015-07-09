Ученые предположили существование жизни на Марсе в залежах опала
Опал может свидетельствовать о наличии микробных форм жизни на планете.
Ученые из Университета Глазго получила физические доказательства, которые могут помочь найти формы жизни на Марсе.
Об этом сообщает ZN.ua.
Исследователи выяснили, что марсианский метеорит, который упал в 1911 году в районе египетской деревней Нахла, содержит следы опала – драгоценного камня, часто используемого в ювелирных изделиях.
Ученые считают, что опал, который обычно залегает в горячих или минеральных источниках, создает все условия для существования микробных форм жизни. В куске марсианского метеорита было обнаружено около 1,7 грамма опала, который, как считают ученые, является разновидностью огненного опала желто-красного цвета. Исследователи считают, что даже такое малое количество опала имеет довольно большое значение.
Читайте такжеНа Марсе нашли признаки жидкой воды - данные с Curiosity
"Во-первых, это окончательно подтверждает результаты наблюдений NASA, указывающие на наличие опала на поверхности Марса. Впервые здесь на Земле нам удалось найти опал в осколке Марса. Во-вторых, мы знаем, что на Земле такие опалы часто образуются рядом с горячими источниками. Микробная жизнь процветает в таких условиях, и она может храниться в опалах миллионы лет. Если марсианские микробы существуют, то, возможно, они также находятся в залежах опала на поверхности Марса", - сказал руководитель исследовательской команды профессор Мартин Ли.
Читайте такжеАмериканские эксперты рассказали, когда человек освоит Марс
"Тщательное исследование марсианских опалов в рамках будущих миссий на Марс может помочь нам больше узнать о прошлом Красной планеты, а также о том, была ли там жизнь", - отметил Ли.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2014 марсоход НАСА Curiosity измерил всплеск метана в атмосфере Марса и обнаружил органические молекулы в извлеченных в ходе бурения скалы Камберленд образцах.