Ученые предположили существование жизни на Марсе в залежах опала

Ученые из Университета Глазго получила физические доказательства, которые могут помочь найти формы жизни на Марсе.

Об этом сообщает ZN.ua.

Исследователи выяснили, что марсианский метеорит, который упал в 1911 году в районе египетской деревней Нахла, содержит следы опала – драгоценного камня, часто используемого в ювелирных изделиях.

Ученые считают, что опал, который обычно залегает в горячих или минеральных источниках, создает все условия для существования микробных форм жизни. В куске марсианского метеорита было обнаружено около 1,7 грамма опала, который, как считают ученые, является разновидностью огненного опала желто-красного цвета. Исследователи считают, что даже такое малое количество опала имеет довольно большое значение.

Читайте такжеНа Марсе нашли признаки жидкой воды - данные с Curiosity

"Во-первых, это окончательно подтверждает результаты наблюдений NASA, указывающие на наличие опала на поверхности Марса. Впервые здесь на Земле нам удалось найти опал в осколке Марса. Во-вторых, мы знаем, что на Земле такие опалы часто образуются рядом с горячими источниками. Микробная жизнь процветает в таких условиях, и она может храниться в опалах миллионы лет. Если марсианские микробы существуют, то, возможно, они также находятся в залежах опала на поверхности Марса", - сказал руководитель исследовательской команды профессор Мартин Ли.

Читайте такжеАмериканские эксперты рассказали, когда человек освоит Марс

"Тщательное исследование марсианских опалов в рамках будущих миссий на Марс может помочь нам больше узнать о прошлом Красной планеты, а также о том, была ли там жизнь", - отметил Ли.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2014 марсоход НАСА Curiosity измерил всплеск метана в атмосфере Марса и обнаружил органические молекулы в извлеченных в ходе бурения скалы Камберленд образцах.