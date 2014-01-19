Загадочный камень близ марсохода Opportunity имеет уникальный состав

Химический состав — в нем значительно больше серы, магния и марганца, заявил научный руководитель миссии Стив Сквайрс (Steve Squyres).Об этом сообщают РИА Новости.

Около двух недель назад рядом с марсоходом, который не двигался с места с конца ноября и работал только манипулятором, появился "гость" — хорошо заметный камень, которого не было на снимке за 3536-й сол (марсианский день) с начала миссии, а на 3537-й сол он уже оказался на видном месте.

"Я хочу сказать, что Марс продолжает сыпать на нас новые загадки. Он (камень) на этой красной равнине похож на пончик с джемом (jelly doughnut) … И он просто появился", — сказал Сквайрс, выступая в четверг на торжественном собрании в честь десятилетия высадки марсоходов Spirit и Opportunity.

По словам ученого, сейчас рассматриваются две теории происхождения "гостя": первая состоит в том, что был каким-то образом выброшен колесом марсохода, а вторая — что этот фрагмент породы был выбит ударом метеорита. Второй вариант кажется Сквайрсу маловероятным.

Ученые провели спектрографические измерения и выяснили состав темной "начинки". Оказалось, что он содержит необычно много серы, много магния. "Марганца в нем в два раза больше, чем мы видели где-либо еще на Марсе", — говорит Сквайрс.

Эта ситуация напомнила ему самое начало миссии марсохода сразу после его высадки у кратера "Игл". "Мы полностью сбиты с толку, и у нас началось прекрасное время: вся команда спорит, это как во времена Игла. Неважно, сколько еще ровер проработает, … но Марс продолжит сыпать на нас новое", — сказал ученый.

Напомним, ученые не смогли объяснить загадочный марсианский «блуждающий камень».