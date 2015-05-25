SpaceX опубликовала видео испытаний своего пилотируемого корабля

Новое видео было записано камерой, расположенной на самом корабле, и поэтому зрители могут представить себе ситуацию с точки зрения астронавта. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на SlashGear.

Dragon V2 стартовал с базы ВВС на мысе Канаверал, со стенда, имитирующего верхнюю часть ракеты-носителя Falcon 9. Это было первое испытание, которое успешно прошла новая система аварийного спасения астронавтов. В отличие от «тянущей» системы (работающей на кораблях «Аполлон» и «Союз»), при внештатных ситуациях и для отделения от терпящей бедствие ракеты-носителя в Dragon V2 используются собственные двигатели SuperDraco («толкающая схема»).

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В ходе испытаний все восемь двигателей работали 5,5 секунды, потом, при достижении высоты в 1187 метров, отделился грузовой отсек, еще через несколько секунд были успешно выпущены тормозные и основные парашюты. Спустя 99 секунд после запуска корабль приводнился в Атлантическом океане. Для проверки внутри Dragon V2 находился манекен с датчиками. По словам Маска, если бы на борту были люди, они чувствовали бы себя отлично.

В следующем испытании, запланированном на сентябрь 2015 года, будет отрабатываться аварийная эвакуация астронавтов уже во время полета. В случае получения лицензии от NASA на «толкающую схему» будет проводиться уже полностью управляемое приземление на двигателях SuperDraco (без использования парашютов).

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Ожидается, что первый полет астронавтов к Международной космической станции (МКС) на корабле Dragon произойдет в 2017 году. Примерно в то же время компания Boeing завершит создание еще одного корабля — CST-100. Компании SpaceX и Boeing выбраны НАСА для создания пилотируемых космических кораблей, Dragon SpaceX и CST-100 соответственно. Общая стоимость работ по созданию аппаратов оценивается в 2,6 миллиарда долларов для SpaceX и 4,2 миллиарда долларов для Boeing. В настоящее время доставлять людей на МКС могут только российские «Союзы».

Ранее УНИАН сообщал, что NASA в июне будет испытывать аппарат Low-Density Supersonic Decelerator (LDSD), предназначенный для будущих посадок грузовых и пилотируемых кораблей на Марс.