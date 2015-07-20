Хакеры похитили данные 40 миллионов пользователей сайта для супружеских измен

При этом в подтверждение своих планов киберпреступники опубликовали данные нескольких пользователей, пишет "Новое время" со ссылкой на Gizmodo.

Стоит отметить, что сайт AshleyMadison рекламируется со слоганом "Жизнь коротка. Заведи интрижку".

Хакеры возмутились обманом ресурса - удаление анкеты с сайта стоит 19 долларов, но после оплаты ресурс сохраняет сведения о банковской карте клиента, его настоящее имя и адрес.

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Хакеры потребовали, чтобы руководящая сервисом компания Avid Life Media закрыла ресурс. Если это требование не реализуют, хакеры выложат данные обо всех пользователях.

На сайте AshleyMadison - 37 миллионов анкет.