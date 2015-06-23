Хакеры могли получить доступ к персональным сведениям примерно 18 миллионов госслужащих США - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По словам ее источников, такие цифры представил директор ФБР Джеймс Коми, докладывая американским сенаторам на закрытом брифинге о ходе расследования по этому делу. Как отмечается, хакеры, в частности, могли похитить информацию о лицах, которые пытались устроиться на работу в госструктуры, но не были приняты. Официально это не подтверждается.

Данные оценки значительно отличаются от тех, которые прежде были озвучены чиновниками. Так, в начале июня представители властей утверждали, что в общей сложности киберпреступники получили доступ к персональным сведениям примерно 4 млн человек, что стало самым крупным такого рода инцидентом в США за последние годы.

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По данным CNN, хакеры, проникшие в банки данных кадровиков правительства США, перед этим также получили доступ к компьютерным системам компании KeyPoint Government Solutions Inc, которая является подрядной организацией ряда госучреждений страны. Информация, похищенная в сетях этой компании, и позволила киберпреступникам внедриться в правительственные системы.

Ранее УНИАН сообщал, что американские власти подозревают китайских хакеров во взломе компьютерных систем разведки и армии США. По мнению специалистов, за столь сложной операцией могло стоять китайское правительство. Группа хакеров получила доступ к файлам с персональными данными сотрудников разведки и армии США. Власти опасаются, что теперь у злоумышленников имеется информация, с помощью которой они смогут шантажировать сотрудников американских спецслужб и членов их семей.