Microsoft сделал общедоступной технологию распознавания лиц PhotoDNA

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный блог компании.

PhotoDNA помогает правоохранительным органам, а также интернет-провайдерам бороться с распространением противозаконных изображений, в том числе тех, на которых дети представлены как сексуальные объекты или жертвы насилия. Приложение может распознать фотографию, даже если был изменен ее размер или добавлен новый графический элемент. Релиз дает возможность скачать приложение из облачного хранилища и работать с ним бесплатно.

По данным Microsoft, ежедневно пользователи загружают в интернет около 1,8 миллиарда изображений и около 720 тысяч из них — фотографии, нелегальные с точки зрения своего содержания. PhotoDNA переводит все найденные изображения в доступный компьютеру формат — математические величины — и затем запускает поиск соответствий по базам данных, в которых содержатся фотографии пропавших детей и детей, подвергнувшихся насилию. Компания утверждает, что обновленный алгоритм PhotoDNA позволяет идентифицировать объекты в тысячу раз быстрее предыдущих версий приложения.

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Сервисом пользуются более 70 организаций, среди которых Facebook, Twitter, мобильное приложение Flipboard и многие другие. По информации компании, с помощью PhotoDNA удалось выявить и удалить из сети миллионы нелегальных изображений.

Технология PhotoDNA была создана компанией Microsoft в 2009 году для организации National Center for Missing and Exploited Children, которая занимается поиском пропавших детей и собирает данные о детях, подвергшихся насилию. В 2011 году ее начал использовать Facebook для отслеживания противоправного контента.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Microsoft представила сервис How-Old.net, который позволяет примерно оценить возраст и пол человека по фотографии.