Microsoft представила сервис для оценки пола и возраста по фото
03:14, 02 мая 2015Наука и IT
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Компания Microsoft представила сервис How-Old.net, который позволяет примерно оценить возраст и пол человека по фотографии.
Сервис позволяет приблизительно оценить возраст и пол человека по фото / How-Old.net
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователь на сайте How-Old.net должен или загрузить фотографию, или снять новую, пишет Лента.ру.
Приложение в течение нескольких секунд анализирует снимок и выдает свою оценку пола и возраста человека. Если на снимке зафиксированы несколько человек, то сервис распознает все лица на фото.
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Пользователи отмечают, что инструмент не всегда работает корректно — например, изменяет результаты в зависимости от выражения лица или освещения и нередко ошибается с определением пола.
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