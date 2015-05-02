Microsoft представила сервис для оценки пола и возраста по фото

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователь на сайте How-Old.net должен или загрузить фотографию, или снять новую, пишет Лента.ру.

Приложение в течение нескольких секунд анализирует снимок и выдает свою оценку пола и возраста человека. Если на снимке зафиксированы несколько человек, то сервис распознает все лица на фото.

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Пользователи отмечают, что инструмент не всегда работает корректно — например, изменяет результаты в зависимости от выражения лица или освещения и нередко ошибается с определением пола.