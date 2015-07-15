Solar Impulse-2 возобновит свой кругосветный перелет в апреле 2016

Самолет Solar Impulse-2 начал кругосветное путешествие 9 марта 2015 года в Абу-Даби и добрался до Гавайских островов, установив рекорд безостановочного полета, в результате которого у самолета перегрелись батареи.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на создателей проекта.

Самолет Solar Impulse-2 начал кругосветное путешествие 9 марта 2015 года в Абу-Даби. Он уже посетил Оман (Маскат), Индию (Варанаси), Мьянму (Мандалай), Китай (Чунцин и Нанкин) и Японию (Нагоя), а в начале июля самолет прибыл на Гавайские острова, установив рекорд самого длительного безостановочного пребывания в воздухе, непрерывно пролетев более 120 часов. Сообщается, что батареи перегрелись и вышли из строя именно во время этого рекордного отрезка.

Ремонт батарей потребует несколько месяцев. Первые тестовые полеты после смены оборудования начнутся в 2016 году, а в начале апреля самолет продолжит кругосветное путешествие и отправится на западное побережье США.

Планируется, что после перелета в США, воздушное судно преодолеет Атлантический океан, остановится в Южной Европе или Северной Африке и вернется в Абу-Даби.

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Самолет Solar Impulse-2 был представлен общественности в апреле и успешно испытан в июне 2014 года. Вес воздушного судна составляет 2,3 тонны, размах монокрыла — 72 метра, на нем установлены 17,2 тысячи солнечных батарей, которые производят энергию для снабжения электромоторов летательного аппарата. Максимальная скорость самолета равна 140 километрам в час. Первый длительный полет летательного аппарата на солнечной энергии состоялся в апреле 2010 года.