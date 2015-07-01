У Solar Impulse-2 возникли проблемы из-за непогоды

Таким образом Solar Impulse-2 предстоит скорректировать маршрут, чтобы с минимальными потерями пройти сквозь дожди и плотные облака, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

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Команда Solar Impulse-2 собралась, чтобы принять решение о дальнейшем маршруте и маневрах самолета. Пока известно, что воздушное судно продолжит находиться на высоте около 2 км. Примерно в 20:00 по Гринвичу Solar Impulse-2 должен начать подъем.

К этому моменту погодные условия, как ожидается, улучшатся. В дальнейшем, прогнозируют метеорологи, погода будет благоприятствовать движению самолета и только в конце перелета может начать ухудшаться. Как отмечает команда Solar Impulse-2, их самолету удалось побить рекорд продолжительности беспосадочного перелета.

HB-SIB, как официально называется вторая модель серии Solar Impulse, предназначен для демонстраций возможностей альтернативной энергетики. Его презентация состоялась 9 марта 2014 года.

Solar Impulse-2 начал путешествие из Абу-Даби 9 марта. Управляют самолетом попеременно два пилота: Андре Боршберг и Бертран Пикар.

Продолжительность путешествия должна составить около 5 месяцев (из них в воздухе - 25 дней). За это время Solar Impulse-2 должен совершить не менее 12 посадок. Самолет уже пролетел над Индией и Китаем. Ожидается, что после США он отправится в Европу.