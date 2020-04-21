Загрязненный воздух делает людей более уязвимыми к осложнениям от COVID-19 – ученые (видео)

Ученые исследовали ситуацию в Ухане, Мадриде и севере Италии.

В Германии обнаружили связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Исследования показали, что высокая концентрация диоксида азота связана с высокими показателями смертности и тяжелыми осложнениями.

К таким выводам пришли, проанализировав ситуацию в Ухане, Мадриде и севере Италии. Все эти места объединяет высокий уровень загрязнения воздуха. Постоянное пребывание в такой атмосфере делает людей более уязвимыми к коронавирусу.

Как сообщал УНИАН, исследователи разработали специальные белки, которые, по их словам, способны сдержать чрезмерную реакцию иммунной системы человека на коронавирус. У тяжело больных с COVID-19 часто возникает так называемый "цитокиновый шторм".