Saab построит две сверхсовременные субмарины для Минобороны Швеции

Министерство обороны Швеции и компания Saab подписали контракт на строительство двух новых подводных лодок типа А26 и модернизацию двух подводных лодок класса "Готланд".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт компании.

Заказы охватывают период 2015-2024 годов, а общая стоимость заказа составляет 8,6 млрд шведских крон (около 1 млрд евро).

Две новые подводные лодки типа A26 для ВМС Швеции в целом обойдутся в 7,6 млрд крон. Поставки начнутся в 2022 году и будут завершены в 2024 году.

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Субмарины А26 получат гибридный силовой агрегат, который состоит из дизель-электрического двигателя и воздушно-независимого двигателя Стирлинга, что делает подводную лодку очень малошумной и ее практически невозможно обнаружить.

Saab проведет модернизацию двух действующих подлодок ВМС Швеции класса "Готланд", в том числе капитальный ремонт и модернизацию боевой системы. Общая стоимость работ составляет 2,1 млрд крон.

Две модернизированные подводные лодки будут готовы в конце 2018 и в конце 2019 года, соответственно.