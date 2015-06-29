В ВМС хотят создать сверхмалые подводные лодки

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявляет, что в настоящее время прорабатывается перспектива создания сверхмалых подводных лодок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдук заявил на брифинге в Одессе.

По его словам, подводный флот – элитное подразделение ВМС, в связи с чем командование уделяет серьезное внимание перспективному развитию «подводной составляющей».

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«Мы не имеем права утратить эту составляющую. Поэтому предусматриваем в перспективной структуре ВМС наличие подводного флота. Мы готовим к обсуждению вопрос подготовки экипажей, которым придется выполнять задачи особой специфики», - сказал вице-адмирал.

Как сказал Гайдук, жизнедеятельность подводного флота в первую очередь зависит от соответствующих морских (океанских) глубин. После аннексии Россией Крыма и, соответственно, утраты находящихся там баз подводных лодок в наличии ВМС Украины - акватория от острова Змеиный до мыса Тарханкут. «Здесь глубины незначительные – до 50 м. Они не позволяют в полной мере использовать подводные лодки. Поэтому мы рассматриваем вопрос использования сверхмалых подводных лодок», - сказал Гайдук.

По его словам, также анализируются возможности их дислокации и районы для максимально эффективного использования.