Спирт не сможет заменить нефть

Производство топлива из продовольственных культур нецелесообразно и может подорвать пищевую и кормовую базу, считают экологи из Университета Миннесоты, работающие под руководством профессора Дэвида Тилмана (David Tilman). Об этом сообщает радио "Эхо Москвы" со ссылкой на публикацию в Трудах Национальной Академии Наук США.

В ожидании истощения запасов нефти, учёные сконцентрировали свои усилия на поисках альтернативного топлива для дизелей и двигателей внутреннего сгорания. Одним из магистральных направлений исследований является разработка методов экономичного получения этилового спирта и так называемого биодизеля из сельскохозяйственной продукции. Исследования Тилмана показывают: даже если всю кукурузу, выращенную на зерно в США в прошлом году, удалить из продовольственного сектора экономики и перевести в этиловый спирт, то это покроет лишь 12% потребности страны в бензине. По тем же расчетам, все соевые бобы, пущенные на производство дизельного горючего, дадут не более 9% соответствующего топлива.

Поэтому будет благоразумнее сконцентрировать усилия научного сообщества на создании синтетического углеводородного топлива, а не надеяться на производство топлива из биомассы, делает вывод Тилман. Заменить нефтепродукты без ущерба продовольственному обеспечению биотопливо никогда не сможет. Впрочем, выработка биотоплива имеет некоторый смысл в том случае, если используются не сельскохозяйственные культуры, а , например, дикорастущее просо, или культуры, выращиваемые на заброшенных, непригодных для сельского хозяйства землях. По сообщению Департамента Энергии США (US Department of Energy), опубликованному в начале июля этого года, биотопливо к 2030 году сможет покрывать 30% энергозатрат страны.

Лента.ру