Украинские студентки получили престижную премию от Google

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на официальный блог Google в Украине.

Украинские студентки Ксения Шумельчик и Анна Курило получили ежегодную стипендию Google имени Аниты Борг в области компьютерных наук.

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Ксения Шумельчик учится в Днепропетровском национальном университете. Анна Курило получает специальность в Национальном авиационном университете, говорится в сообщении в официальном блоге Google в Украине.

Лауреаткам стипендии от Украины предложили присоединиться к ежегодной встрече Google EMEA Scholars' Retreat в Лондоне. Девушки встретились с ведущими женщинами IТ-индустрии и представителями Google и ознакомились с продуктами Google.

Стипендия имени Аниты Борг, которую получили девушки, поощряет студенток из Европы, Ближнего Востока и Африки интересоваться компьютерными науками.

Эта программа создана в честь доктора Аниты Борг, которая посвятила всю свою жизнь тому, чтобы сломать стереотипы, которые мешают профессиональному развитию женщин в индустрии информационных технологий.