Google получил патент на нательную клавиатуру

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на технологический блог Quartz.

Чертежи, сопровождающие патент, дают основание предполагать, что инженеры Google придумали, как проецировать информацию на ладонь пользователя. Речь идет о носимом устройстве в форме очков: скорее всего, Google Glass.

Стало известно, что патент предусматривает несколько вариантов клавиатуры: только цифры, чтобы набрать телефонный номер, или полный набор символов в привычной Qwerty-раскладке, чтобы набирать текст.

При этом размер проекции может меняться в зависимости от поверхности ладони. Также клавиатура будет подстраиваться под движения руки для максимального удобства пользователя.

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Кроме того, камера носимого устройства научится различать, какую руку пользователь выбрал в качестве дисплея, а какой набирает текст, чтобы не возникло путаницы.

Как отмечают авторы Quartz, это изобретение могло бы решить проблему, которую пока не решили ни одни очки дополненной реальности.

В свою очередь представитель компании Google в комментарии технолоблогу предостерег авторов Quartz от того, чтобы делать выводы о разрабатываемом устройстве только на основе публикуемых патентов и отметил, что команда «уткнувшись в чертежи» работает над проектом.