Google пообещала создать полную генетическую карту тела человека
Google запустила новый масштабный проект, который может стать самым амбициозным из всех проведенных научных исследований
Компания собирается составить максимально полную картину того, каким должно быть здоровое человеческое тело, передает Еспресо.TV.
Проект называется базовое исследование, пишет Wall Street Journal, он стартовал этим летом, в работе заняты до 100 ученых. На начальном этапе они возьмут в 175 добровольцев кровь, слюну, слезы и другие жидкости, а также образцы тканей. После этого начнется еще более подробное исследование, в котором примут участие тысячи подопытных. Параллельно подразделение Google X разрабатывать устройства для ношения, которые смогут собирать данные о сердцебиении, дыхании, уровне кислорода в крови и так далее.
Цель проекта: с помощью объединения огромного количества информации позволить медикам определять возможность развития смертельных заболеваний заранее и вернуть медицину от лечения к предотвращению болезней. При этом исследователи планируют заниматься не конкретными заболеваниями, а собирать сотни образцов, которые затем будут проанализированы компьютерами Google,чтобы найти определенные закономерности, "биомаркеры".
До сих пор большинство открытых наукой биомаркеров рассказывало нам о поздних стадиях заболеваний, поскольку исследования обычно проводятся на уже больных людях. Для раннего выявления болезней они не всегда годятся, и Google решила занять "проактивную позицию".
Компания не сможет "делать все, что угодно" из полученной в ходе проекта информации, отмечает WSJ: за работой будут следить специальные наблюдательные советы из ученых ведущих медицинских институтов США.
В отличие от ранее анонсированных громких проектов Google X (беспилотные автомобили, "умные" контактные линзы, глобальное интернет-покрытия с помощью воздушных шаров), этот проект не будет связан с конкретным коммерческим продуктом или сервисом (хотя и введет компанию в индустрию здравоохранения, стоимость которой к 2017 году может достичь $ 10,8 трлн, по оценке аналитиков). Сколько времени будет работать проект, когда представят первые результаты и во сколько он обойдется, в Google не раскрывают.