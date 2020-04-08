Более четверти украинских IT-специалистов заявили, что не хотят работать из дома после завершения карантина – опрос

Только более 10% опрошенных сказали, что хотели бы работать дистанционно и в дальнейшем.

Более четверти (27%) украинских специалистов, занятых в сфере ИТ, заявили, что не хотят постоянно работать в дистанционном режиме после завершения карантина в стране, введенного для противодействия распространению коронавирусной болезни.

Читайте такжеFacebook готов предоставить карты перемещения пользователей для борьбы с коронавирусом

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного интернет-порталом об IT-сфере - Dou.ua.

Только более 10% опрошенных ответили, что хотели бы работать дистанционно и в дальнейшем.

Остальная часть опрошенных хотели бы совмещать работу в офисе с работой на дому.

Наиболее недовольны дистанционной работой рекрутеры и специалисты HR – 20%, после них идут топ-менеджеры и менеджеры проектов – 14-15%.

Почти половина опрошенных (47%) указали, что ключевой проблемой дистанционной работы для них является дефицит общения с коллегами. Около трети акцентировали внимание на том, что им приходится работать больше в режиме дистанционной работы по сравнению с работой в офисе.

Кроме этого, более 30% респондентов замечают, что их компании теряют клиентов и проекты в условиях карантина.

Читайте такжеWhatsApp ограничил пересылку "вирусных" сообщений до одного человека за раз

Опрос проводился в конце марта и в начале апреля среди 6888 респондентов посредством дистанционного анкетирования.

Как сообщал УНИАН, по мнению директора украинской IT-компании Alcor, вице-президента по финансово-правовым вопросам Ассоциации IT Ukraine Дмитрия Овчаренко, экономический кризис является шансом для украинских IT-компаний стать более зрелыми, определив свою нишу, добавленную стоимость, улучшив маркетинг и продажи.

По прогнозу исполнительного директора ассоциации IT Ukraine Константина Васюка, следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли в связи с негативным экономическим влиянием эпидемии коронавируса.

Справка УНИАН. Dou.ua – украинский интернет-портал, специализирующийся на освещении событий в IT-отрасли страны.