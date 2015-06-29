На взорвавшейся в воскресенье американской ракете-носителе Falcon 9 не было российского оборудования

Она оснащается только американскими ракетными двигателями, сообщил источник в российской космической отрасли, передает Росбалт.

Источник также рассказал, что ракета взорвалась примерно через две минуты после старта и грузовой корабль Dragon, если правильно сработала парашютная система, мог приводниться вблизи от места старта. "В этом случае часть грузов удастся спасти", — считает источник.

Еще один источник в российской космической отрасли отметил, что никаких изменений в графике полетов к МКС из-за аварии Falcon 9 не будет. "Прогресс" полетит вовремя — 3 июля — и никаких изменений в графике точно не произойдет. Мы доставим на МКС все необходимое", — сообщил он.

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Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил ТАСС, что РФ предложит США место в грузовом корабле "Прогресс" для доставки американских грузов на МКС.

Это вторая подряд потеря грузового корабля, отправленного к МКС. Весной был потерян российский грузовик "Прогресс М-27М", который должен был доставить на станцию более 2 тонн различных грузов.

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В ближайшие месяцы для пополнения запасов и доставки оборудования на американский сегмент МКС остается только японский грузовой корабль HTV. Его старт запланирован на август.

Как сообщал УНИАН, авария американской ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon никак не скажется на экипаже Международной космической станции (МКС), так как космонавты обеспечены необходимым продовольствием на несколько месяцев вперед.