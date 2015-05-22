Роскосмос продлил работу комиссии по расследованию аварии "Прогресса"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

"Окончательные выводы комиссии Роскосмос сообщит позднее", - говорится в сообщении ведомства.

Это не первое продление работы комиссии - изначально предполагалось, что она завершит расследование к 12-13 мая. Позднее глава ведомства Игорь Комаров заявил, что точная причина аварии "Прогресса" должна быть определена до 22 мая.

Ранее источник, знакомый с ходом работы, заявил ТАСС, что расследование может быть продолжено и после 22 мая, поскольку комиссии не хватает данных для установления точной причины аварии. Позднее стало известно, что она рассматривает версии брака и слишком высоких нагрузок на ракету-носитель в полете.

Эксперты разошлись во мнениях касательно возможности установить точную причину аварии ракеты. Одни считают, что точную причину аварии в итоге могут и не установить.

"Во время всех аварий точную и однозначную причину установить удается очень редко. Как правило, это решение имеет вероятностный характер. Например, что с вероятностью 90% причина была такой, но остаются еще 10%, что причина была в другом. Или выясняют несколько причин, которые привели к нештатной ситуации, тогда работают по устранению всех возможных причин. То, что будет выявлена одна причина, вероятность не очень высокая, как правило, так бывает в очень редких случаях", - сказал специалист.

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Другие эксперты отмечают, что телеметрии вполне достаточно. «Работа на предприятиях - нормальный второй этап работы госкомиссии, когда у специалистов есть более четкие версии произошедшего. Теперь они поехали проверять их на предприятия", - отметил специалист.