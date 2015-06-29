NASA: экипаж МКС обеспечен необходимым продовольствием

Об этом заявил в воскресенье глава NASA Чарльз Болден, передает ТАСС.

"Мы крайне разочарованы неудачей последней миссии SpaceX по снабжению МКС, - отметил он. - Однако у астронавтов на борту станции имеется достаточно продовольствия, которого хватит на несколько следующих месяцев".

"Мы продолжаем работать со SpaceX, чтобы понять, что именно произошло, и устранить проблему", - сказал глава ведомства.

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Болден также напомнил, что "3 июля состоится запуск грузового космического корабля "Прогресс", а в августе - японского "грузовика HTV". Они доставят на МКС необходимое продовольствие и оборудование.

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Ранее УНИАН сообщал, что ракета Falcon 9, которой предстояло вывести на орбиту космический грузовик Dragon с грузом для МКС, потерпела крушение на старте с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.