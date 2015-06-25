Роскомнадзор заблокировал архив интернета

Поводом к блокировке стала опубликованная на сайте страница под заголовком «Одиночный джихад», сообщает "Радио Свобода".

Согласно данным на сайте Роскомнадзора, ограничен был доступ только к конкретной странице. Но, как сообщают российские пользователи сети, по состоянию на 12:40 с помощью привычных инструментов не открывался ни адрес сервиса The Wayback Machine (archive.org/web/), ни сайт некоммерческой организации archive.org.

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Именно через этот сайт в настоящее время в Украине доступна «Памятка потребителям при посещении оккупированных территорий», которую в России считают «публичными призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». После обнародования этого сообщения Роскомнадзор заблокировал сайт организации (ozpp.ru), которая распространила «Памятку».

The Wayback Machine – сервис, который в течение 18 лет собирает копии веб-страниц. На сервисе можно посмотреть, как выглядела та или иная страница в определенную дату. Архив содержит свыше 485 миллиардов страниц.