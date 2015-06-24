Apple получила премию за рекламную кампанию для iPhone 6

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса, передает Lenta.ru. Наградой была отмечена рекламная кампания World Gallery, реализованная американским агентством TBWA/Media Arts Lab. Совместно с Apple дизайнеры отобрали 162 фотографии, сделанные пользователями с помощью iPhone 6 и размещенные в соцсетях. Любительские снимки были единственными изображениями, использованными в кампании: Apple полностью отказалась от услуг профессиональных фотографов.

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Эти фото стали основой для 10 тыс. билбордов разного размера, появившихся на улицах в 73 городах 25 стран мира. По подсчетам Apple и TBWA, охват аудитории составил около 90% населения. К другим KPI (ключевые показатели эффективности, Key Performance Indicators) относятся упоминание кампании в социальных сетях более чем 24 тыс. лидеров мнений и 225 млн снимков рекламных щитов, опубликованных пользователями. Свыше 95% упоминаний World Gallery были позитивными.

Apple и TBWA называют свой проект "Самой большой галереей мобильной фотографии в мире". Снимки разместили на зданиях, строительных конструкциях, внутри стадионов и на транспорте. Представители Apple отмечают, что каждое фото идеально вписалось в контекст и перекликалось с городским ландшафтом.

В последний раз Apple удостоилась награды на "Каннских львах" в 2013 году за рекламную кампанию iPad Mini в номинации "Печатная реклама".