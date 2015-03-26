Apple выпустит сразу три новых iPhone в 2015 году

Сообщается, что компания продолжит практику улучшенных моделей с более быстрыми процессорами, но сохранит размеры экранов в 4,7 и 5,5-дюймов, сообщает ТСН.

Напомним, американцы скупили все имеющиеся в продаже iPhone 6 в аэропорту Петербурга.

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