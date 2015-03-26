Apple выпустит сразу три новых iPhone в 2015 году
22:44, 26 марта 2015Наука и IT
5127
Компания Apple этой осенью выпустит сразу три модели смартфонов iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone 6c.
iREUTERS
Сообщается, что компания продолжит практику улучшенных моделей с более быстрыми процессорами, но сохранит размеры экранов в 4,7 и 5,5-дюймов, сообщает ТСН.
Напомним, американцы скупили все имеющиеся в продаже iPhone 6 в аэропорту Петербурга.
Читайте такжеApple запустит собственный сервис интернет-телевидения - СМИ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter