Apple выпустит сразу три новых iPhone в 2015 году

22:44, 26 марта 2015
Наука и IT
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Компания Apple этой осенью выпустит сразу три модели смартфонов iPhone: iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone 6c. 

iphone 6 / REUTERS

Сообщается, что компания  продолжит практику улучшенных моделей с более быстрыми процессорами, но сохранит размеры экранов в 4,7 и 5,5-дюймов, сообщает ТСН.

Напомним, американцы скупили все имеющиеся в продаже iPhone 6 в аэропорту Петербурга.

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