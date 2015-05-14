Apple остается самым дорогим брендом мира

По оценке издания, стоимость бренда Apple за год выросла на 17% — до $145,3 млрд. Это больше стоимости любого другого бренда как минимум в два раза, пишет сайт российской версии журнала.

Второе место в рейтинге, как и в 2014 году, занимает Microsoft. Стоимость этого бренда, по оценке Forbes, выросла на 10% — до $69,3 млрд. На третьем месте — бренд интернет-корпорации Google, подорожавший за год на 16% — до $65,6 млрд. Единственной не технологической компанией, бренд которой вошел в пятерку самых дорогих, остается производитель напитков Coca-Cola. Forbes оценил этот бренд в $56 млрд — на уровне 2014 года. Пятое место занял бренд IBM, стоимость которого выросла на 4% — до $49,8 млрд.

Больше других за год подорожал бренд социальной сети Facebook. Его стоимость увеличилась на 54% — до $36,5 млрд, пишет Forbes. В списке самых дорогих брендов Facebook занимает 10 место. Следом за ним в рейтинге идет бренд Disney, стоимость которого выросла на 26% — до $34,6 млрд. На 13-м месте — Amazon.com, оцененный в $28,1 млрд (на 32% больше, чем в 2014 году). Бренд Toyota оценен в $37,8 млрд — это на 21% больше, чем годом ранее. Японская корпорация занимает восьмое место в рейтинге. Стоимость бренда Sony также выросла на 21% — до $6,9 млрд (79 место).

Читайте такжеApple отримала патент на соцмережуСтоимость более чем 30 брендов за год уменьшилась. Лидером по потерям стал Adidas: стоимость бренда уменьшилась на 14% — до $6,8 млрд. Adidas стал 83-м в сотне самых дорогих брендов. Стоимость бренда Danone снизилась на 13% — до $9,6 млрд (№54 в рейтинге). Бренд L'Oréal в $14,8 млрд (№34), Siemens — в $11,6 млрд (№46), Thomson Reuters — в $7,8 млрд (№68), KIA Motors — в $6,2 млрд (№97). Все эти бренды, по подсчетам Forbes, потеряли 11% стоимости за год.

Стоимость бренда H&M оценена в $15,3 млрд. По этому показателю шведский ритейлер обходит такие бренды, как Gucci ($12,4 млрд), Zara ($9,4 млрд), Prada ($7,3 млрд), Chanel ($6,8 млрд) и Ralph Lauren ($6,6 млрд). В то же время H&M почти в два раза уступает Louis Vuitton: стоимость бренда, снизившаяся на 6%, оценена в $28,1 млрд.

В сотню самых дорогих брендов мира также вошли Nestle ($12,2 млрд), IKEA ($11,8 млрд), Starbucks ($10,5 млрд), Colgate ($9 млрд), Canon ($7,3 млрд), Red Bull ($7,2 млрд), Porsche ($7 млрд), Boeing ($6,9 млрд), Exxon Mobil ($6,5 млрд), MTV ($6,2 млрд) и другие. Всего в списке — бренды из 15 стран, представляющие 20 отраслей. Более половины списка — это американские бренды, Германию представляют 9 брендов, Японию и Францию — по семь. Больше всего брендов в рейтинге — 15 — приходится на технологии.

Работая над рейтингом, Forbes изначально отобрал более 200 брендов, которые имеют хотя бы какое-то присутствие в США. При оценке каждого бренда учитывалась прибыль компании за три года и роль, которую играет компания в отрасли. В итоговый список попали 100 брендов.