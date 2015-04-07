Американские эксперты рассказали, когда человек освоит Марс

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на NY City Times.

По мнению экспертов, достичь орбиты Марса астронавты смогут к 2033 году, а к 2039 они совершат первую высадку на поверхность планеты. Как отмечают специалисты, за 18 лет с 2015 по 2033 годы в США может смениться как минимум три администрации президента, и экспертам не хотелось бы, чтобы это привело к изменениям в космической политике США.

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Также ученые озабочены целесообразностью орбитальной миссии на Марсе. По их мнению, из-за продолжительного полета астронавтов к планете и сильной радиации не имеет смысла затягивать их пребывание на орбите, а гораздо разумнее приступить к спуску на поверхность Марса, где люди, вероятно, проведут не один месяц.

Отдельно ученые отметили прогресс в освоении космоса Китаем. Несмотря на то что в первой половине 1990-х годов НАСА из-за промышленного шпионажа заблокировало участие Поднебесной в проекте Международной космической станции (МКС), страна к 2022 году планирует завершить развертывание национальной орбитальной станции.

Большие надежды ученые связывают с участием бизнеса в освоении космоса. Так, в сентябре 2014 года НАСА официально объявило, что выбрало компании Boeing и SpaceX для заключения многомиллиардного контракта на строительство пилотируемых многоразовых космических кораблей и средств их выведения на орбиту. Согласно договору, на разработку CST-100 агентство выделит Boeing 4,2 миллиарда долларов, а корабли серии Dragon частной компании SpaceX уже летают к МКС.