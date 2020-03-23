Телескоп Hubble сделал фото "однорукой" галактики

Галактика располагается на расстоянии 121 миллиона световых лет от Земли.

Астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимок необычной спиральной галактики NGC 4618.

От других подобных объектов она отличается наличием только одного спирального рукава, который вращается вокруг центра галактики, передает zn.ua.

Галактику открыл 9 апреля 1787 года Уильям Гершель. Всего за год до своего открытия астроном предположил, что "туманные" объекты, которые астрономы наблюдали в ночном небе, могут быть скоплениями звезд, которые располагаются дальше, чем отдельные легко различимые светила.

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NGC 4618 располагается на расстоянии 121 миллиона световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов, ее диаметр составляет примерно треть диаметра Млечного Пути. Вместе со своей соседкой, NGC 4625, объект составляет взаимодействующую галактическую пару. Это значит, что две галактики находятся настолько близко, что гравитационно влияют друг на друга. В результате они могут слиться и образовать единую структуру.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".