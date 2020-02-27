IT-специалисты ESET рассказали, как защитить личные данные в Facebook

Facebook предоставляет пользователям возможность просмотреть, сколько информации социальная сеть собрала о них с момента регистрации.

IT-специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области кибербезопасности – словацкой компании ESET рассказали, как пользователям социальной сети Facebook защитить свои личные данные от злоумышленников. Соответствующая информация опубликована на сайте ESET.

«Пока Facebook остается одной из самых популярных социальных сетей, и почти каждый ею пользуется. Поэтому если вы были и есть активным пользователем, аудит настроек приватности собственного профиля необходимо проводить регулярно», - говорится в сообщении.

Так, согласно сообщению, прежде всего, пользователям соцсети необходимо проверить, какая информация доступна для посетителей их страницы, и просмотреть настройки приватности. После чего следующим шагом, по мнению специалистов по киберзащите, должен стать аудит публикаций. Посмотреть историю своих постов можно вручную или ограничить в настройках приватности круг лиц, которые могут видеть не только предыдущие, но даже следующие материалы.

«Единственным способом ограничения доступа к своим предыдущим публикациям является выбор вручную всех пользователей, которым не разрешено просматривать посты. Тогда как для будущих публикаций можно установить ограничения с помощью выбора созданной группы или специального списка друзей», - сообщается на сайте ESET.

В компании советуют дважды подумать перед тем, как делиться всеми подробностями своей жизни в сети, поскольку это может помочь недоброжелателям создать достаточно исчерпывающую картину их привычек, которую затем можно использовать в злонамеренных целях.

После проверки публикаций, по данным IT-специалистов, следует перейти к просмотру списка друзей и удалить из него незнакомых людей, чтобы понимать, кто имеет доступ к содержимому страницы. Не стоит также пренебрегать настройками приватности опубликованных фотографий.

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Другим важным правилом безопасности в сети, по данным ESET, является аккуратное использование приложений, опросов и игр в Facebook, которые просят пользователей предоставить им определенный перечень разрешений, которые могут даже не касаться функционала.

«Нужно помнить, что предоставлять все эти разрешения сторонним приложениям не всегда безопасно. Перечень всех программ и ресурсов, на которых Вы использовали свой аккаунт Facebook для входа, есть в разделе «Приложения и сайты». В любое время есть возможность просмотреть их и вручную выйти из учетных записей или ограничить информацию, которой Вы делитесь с ними», - подчеркивают в компании.

Эксперты по кибербезопасности ESET также сообщают, что Facebook предоставляет пользователям возможность просмотреть, сколько информации социальная сеть собрала о них с момента регистрации.

«Благодаря параметру «Доступ к вашей информации и ее загрузки» вы можете загрузить полную копию данных или только определенные типы по диапазонам дат», - подытожили IT-специалисты ESET.

Как сообщал УНИАН, ранее IT-специалисты ESET дали советы, как безопасно использовать открытые сети WiFi во избежание передачи своих личных данных злоумышленникам.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.