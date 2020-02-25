IT-эксперты дали советы, как безопасно использовать открытые сети Wi-Fi

​​​​​​​В случае подключения к открытой сети специалисты ESET советуют пользователям не использовать трафик для просмотра электронной почты, входа в учетные записи и отправки любых конфиденциальных данных.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET дали советы, как безопасно использовать открытые сети Wi-Fi в общественных местах во избежание передачи своих данных злоумышленникам.

Соответствующая информация опубликована на сайте компании.

«В кафе или в поезде — пользователи везде стремятся как можно быстрее подключиться к бесплатному Wi-Fi, не всегда задумываясь насколько это безопасно. Именно поэтому специалисты ESET подготовили советы, которые помогут безопасно использовать публичные сети», - говорится в сообщении.

Читайте такжеIT-специалисты ESET дали рекомендации, как полностью удалить данные с компьютеров и смартфонов перед их продажей

Так, по данным ESET, перед подключением к той или иной сети необходимо проверить ее легитимность. Для этого достаточно спросить у работников заведения (кафе, ресторана, магазина, музея и т.д.) правильное название сети Wi-Fi и пароль. IT-специалисты предупреждают, что злоумышленники могут создавать фейковые сети, названия которых будут очень похожими на легитимные, и, таким образом, перехватывать данные подключающихся к ним пользователей.

«Будьте особенно осторожны, если открытый Wi-Fi не защищен протоколом WPA, WPA2 или WPA3, поскольку такое соединение не будет шифроваться, и злоумышленники смогут легко получить доступ к вашей конфиденциальной информации. Проверить тип протокола шифрования можно в свойствах сети», - сообщается на сайте ESET.

Согласно сообщению, во избежание рисков также необходимо следить, чтобы все посещаемые веб-страницы использовали протокол https. Наличие у веб-сайта или конкретной страницы действительного цифрового сертификата и современного шифрования SSL/TLS значительно снижает вероятность атак на устройство пользователя.

Также IT-специалисты ESET рекомендуют регулярно обновлять веб-браузер, программы и антивирусное решение на всех устройствах.

«Благодаря установке обновлений вы будете получать последние исправления и усовершенствования системы безопасности для более эффективной защиты устройства», - поясняют в компании.

В случае подключения к открытой сети специалисты ESET советуют пользователям не использовать трафик для просмотра электронной почты, входа в учетные записи, осуществления операций в онлайн-банкинге, отправки документов или любых других конфиденциальных данных.

Необходимо убедиться, что устройство настроено на выбор сети Wi-Fi вручную, а не на автоматическое подключение, чтобы ноутбук, планшет или смартфон не могли самостоятельно подключаться к любой доступной сети поблизости. После использования открытой точки Wi-Fi, по словам IT-специалистов ESET, стоит использовать функцию «Забыть сеть».

Также IT-эксперты рекомендуют при входе в открытые сети использовать виртуальную частную сеть (VPN). Этот инструмент осуществляет шифрование связи, чтобы злоумышленники не могли перехватить и прочитать электронные письма, похитить конфиденциальную информацию или отследить действия. Среди других популярных сервисов шифрования стоит выделить Tor и DoNotTrack.

Помимо прочего, в компании ESET советуют для всех учетных записей, где это возможно, включить двухфакторную идентификацию, и всегда завершать активные сеансы. А после выполнения всех необходимых действий при подключении к открытому Wi-Fi стоит выключать соединение с сетью.

«Чем дольше вы будете подключены к открытой сети, тем больше вероятность того, что киберпреступники будут пытаться получить доступ к вашим данным», - подытожили IT-специалисты.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.